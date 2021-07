Polícia prende homem e desativa fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em Fortaleza

Policiais civis localizaram na manhã desta sexta-feira (30), em Fortaleza, uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas e prenderam um vendedor ambulante em flagrante. Equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) diligenciava em busca de recuperar uma carga de bebidas, quando chegaram a um endereço suspeito no bairro Granja Portugal.

Conforme apurou a reportagem, a proprietária do imóvel autorizou a entrada dos policiais e no fundo do imóvel os agentes encontraram diversas garrafas de bebidas, como whisky, vodka e gin. Também foi encontrado material químico próprio para adulteração de bebidas. As apreensões foram levadas à sede da Especializada.

O homem preso foi identificado como Francisco Edio da Penha Dias. O suspeito foi autuado com base no artigo 272 do Código Penal, "por corromper, adulterar ou falsificar substância alimentícia ou medicinal destinada à consumo, tornando-a nociva à saude: expor à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a substância corrompida, adulterada ou falsificada".

Legenda: Suspeito e materiais apreendidos foram levados à DRFVC

Policiais que participaram da operação informaram que Edio já tinha antecedentes criminais por estelionato. O suspeito foi levado à DRFVC e de lá encaminhado para a Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no Centro da Capital.

