Polícia Militar dispersa 80 pessoas em duas festas clandestinas em Caucaia

Após denúncias anônimas, a Polícia Militar encerrou duas festas clandestinas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desse domingo (28). Ao todo, cerca de 80 pessoas foram dispersadas dos eventos, cuja realização está proibida no Ceará em função do decreto de isolamento social rígido.

Durante policiamento ostensivo, uma composição foi acionada para uma festa de aniversário com aglomeração e apresentação de banda ao vivo no bairro Potira. Conforme a PM, "aproximadamente" 50 pessoas estavam no local.

O responsável pelo imóvel e um representante do grupo musical foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os demais foram dispersados e orientados a retornar para casa.

Legenda: Pessoas foram conduzidas à Delegacia Metropolitana de Caucaia Foto: Divulgação/PM

O outro desrespeito aos protocolos sanitários ocorreu no Alto da Soleira, no distrito de Mirambé. A festa ilegal reunia 30 pessoas que não cumpriram o distanciamento social e não usavam máscara de proteção.

"Com o apoio do CPRaio Caucaia, foi realizado um comboio e todos os conduzidos apresentados à autoridade policial. Todos os veículos foram checados e por não constar nenhuma restrição, foram liberados", detalhou a PM, em nota, complementando que um TCO foi lavrado contra 19 pessoas.