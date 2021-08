Polícia investiga possível agressão de sanfoneiro contra ex-mulher em Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso de possível agressão de Zé Ivan Sanfoneiro contra a ex-mulher, Yvi Lima Cavalcante. A influenciadora divulgou imagens do corpo machucado neste sábado (14), e relatou violência doméstica através de denúncia no Instagram.

A agressão física, segundo Yvinha Cavalcante, como é conhecida nas redes sociais, ocorreu na última quarta-feira (11), e um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso na Delegacia Metropolitana de Caucaia. Zé Ivan é conhecido por passagem em bandas Aviões do Forró, Gaviões do Forró e Saia Rodada. Zé Ivan utilizou o perfil pessoal no Instagram para rebater as acusações. Segundo ele, a situação na quarta-feira (11) teria necessitado de contato físico apenas após as investidas e ameaças feitas por Yvi Lima.

Foto: reprodução/Instagram

Casados há 17 anos, com dois filhos frutos da união, os dois se separaram ainda ao fim do mês de abril de 2020. Segundo Yvinha, as agressões psicológicas começaram antes dessa época, com "traições, humilhações e brigas" com os familiares.

Briga pelos filhos

Após a oficialização do divórcio, as brigas pela residência do casal se acentuaram nos últimos meses, enquanto a guarda dos filhos permaneceu compartilhada. Na última quarta (11), no entanto, o sanfoneiro teria passado no local para buscar os filhos, mesmo fora do dia previsto em acordo judicial.

"Ele não me comunicou, meu filho que me avisou que ele havia passado para eles irem ao shopping", contou a influenciadora. Zé Ivan teria aparecido ao lado da atual companheira, que também esteve envolvida no confronto físico.

"Ele começou a brigar comigo, dizendo que ia tomar os meninos de mim. Como eu e ela tivemos um embate, ele me agrediu com socos, me apertou para me segurar e me tirar de perto dela", explica.

Ainda conforme Yvinha, ele só teria parado a ação quando a atual mulher começou uma gravação. Entretanto, as agressões verbais teriam continuado, só cessando quando ela já estava machucada.

Investigação da Polícia

O caso está sob investigação policial. Em nota, divulgada na noite deste domingo (15), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as informações do caso não devem ser divulgadas inicialmente para preservar as investigações.

Confira a nota:

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que apura crimes no contexto de violência doméstica contra uma mulher, conforme registrado na última quarta-feira (11), em Boletim de Ocorrência (BO). O fato ocorreu no município de Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município investiga o caso. Mais informações serão divulgadas em momento oportuno para preservar os trabalhos investigativos.

Zé Ivan utilizou o perfil pessoal no Instagram para rebater as acusações.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança