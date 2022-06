Polícia investiga morte de menino de 9 anos em Juazeiro do Norte, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga a morte de um menino de 9 anos, que estava desaparecido desde o mês de maio em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) informou nesta quarta-feira (15) que o corpo encontrado em um casarão, no último dia 19 de maio, é da vítima.

"As análises realizadas pelo Núcleo de Perícias em DNA Forense (NUPDF) da Pefoce apontaram que o material genético do corpo encontrado corresponde com o perfil genético de uma mãe que estava com o filho de 9 anos de idade desaparecido, em Juazeiro do Norte", disse o órgão, em nota.

Ainda conforme a Pefoce o resultado do exame de DNA saiu no último dia 3 de junho e o laudo foi encaminhado para a Polícia Civil para subsidiar as investigações do caso. Já a PC-CE disse que o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte comanda as investigações e mais detalhes do trabalho policial serão divulgados em breve.

Entenda o caso

Paulo Isaac Moreira de Sousa desapareceu em 6 de maio, quando passou a ser procurado pela família, segundo informações da TV Verdes Mares Cariri.

O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição em um casarão abandonado no bairro Franciscano, na região central de Juazeiro do Norte. Em razão disso, a identificação só foi possível por meio da comparação do DNA com o da mãe do menino.

O casarão onde o corpo foi encontrado está abandonado há muito tempo, segundo disseram os vizinhos, e estaria servindo como ponto de encontro para usuários de drogas.