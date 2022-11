Polícia Federal prende homem em Penaforte com material de pornografia infantil

Um homem foi preso pela Polícia Federal na cidade de Penaforte (CE) — 345,1 km distante de Fortaleza — na operação Curu, nesta quinta-feira (17). O investigado responderá pelo cometimento, em tese, dos crimes de produção, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

Ao todo, 20 policiais federais participaram do cumprimento de um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça cearense, em domicílios em Penaforte, Piracicaba (SP) e Vila Rica (MT).

A ação busca interromper as práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de Inquérito Policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados.

Investigações

As diligências foram iniciadas em 2022, a partir de dados fornecidos pelo Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet da Polícia Federal, que possibilitou o aprofundamento das investigações pela Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte (CE).

Curu, o nome da operação, faz alusão a uma espécie de manto preparado com fibras de urtiga

As investigações continuam com análise do material apreendido, inclusive para identificar as crianças e adolescentes vítimas dos delitos no intuito de propicia-lhes o devido acompanhamento psicossocial.

Durante a investigação um cobertor que aparece em cena de abuso sexual de uma criança foi crucial para a identificação do abusador, que foi preso pelos Policiais Federais.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR