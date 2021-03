Polícia encerra festa clandestina na Prainha após denúncias de aglomeração

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) encerrou uma festa clandestina nesta segunda-feira (15), na Prainha, em Aquiraz, logo após denúncias de aglomeração. No local, cerca de 20 pessoas, entre crianças e adultos, foram flagrados sem máscara e sob o uso de entorpecentes.

De acordo com policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar, a denúncia foi recebida por volta das 20h de segunda (15). A ação teve o apoio da Guarda Municipal do Aquiraz e do Departamento Municipal de Trânsito da cidade.

"Chegamos por lá e encontramos uma casa de veraneio com um som muito alto, e tentamos entrar em contato com os participantes por cerca de cinco minutos", explica o Tenente André, coordenador do policiamento e um dos responsáveis pela ação na Prainha.

Segundo o oficial, um caseiro teria se identificado e permitido a entrada dos policiais no recinto. Já dentro da propriedade, os envolvidos teriam sido autuados pela reunião clandestina, enquanto as drogas presentes no local foram apreendidas.

"Para nossa surpresa, foi a ficha criminal de algum dos participantes. De imediato, demos voz de prisão e encaminhamos essas pessoas à delegacia do Eusébio", fala o Tenente, que relatou o encaminhamento dos procedimentos.

Pandemia

O evento clandestino foi realizado em meio à preocupação com os casos, mortes e internações por conta da Covid-19 em solo cearense. Atualmente, a doença tem pressionado o sistema de saúde e causado a superlotação nos hospitais.

Até a manhã desta terça-feira (16), o Ceará chegou à marca de 478.046 casos confirmados de Covid-19 e 12.394 mortos, segundo o IntegraSUS.