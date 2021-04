Polícia encerra evento de dança com certa de 500 pessoas em Missão Velha

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) encerrou um evento de dança infantojuvenil que gerou aglomeração na noite deste sábado (10), em Missão Velha, no Ceará. De acordo com a PM, cerca de 500 pessoas estavam em uma praça na Rua do Besouro para o evento.

Com a chegada da Polícia, os populares deixaram o local. Não houve ação violenta, nem pessoas detidas, informou a PM. Os responsáveis pelo evento não foram identificados.

O Ceará está sob decreto de isolamento social rígido em decorrência da pandemia de Covid-19. O decreto foi renovado, por mais uma semana, com alterações que permitem a abertura de alguns serviços comerciais a partir desta segunda-feira (12). No entanto, nenhum tipo de evento festivo está permitido.