Polícia do Ceará poderá identificar falsos entregadores de aplicativo para evitar crimes

A tecnologia vai atuar mais uma vez como aliada para as forças de Segurança Pública do Ceará. Parceria foi assinada, nesta quarta-feira (28), entre a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e uma empresa de entrega por aplicativo buscando reduzir a incidência de roubos ou outros crimes cometidos por falsos entregadores ou funcionários mal intencionados.

Com o termo de cooperação, será possível que os policiais militares e civis identifiquem nas abordagens se o motociclista ou ciclista é cadastrado e está em serviço da empresa. Isso será possível porque a empresa iFood dará para a SSPDS acesso às informações da plataforma.

A ideia é evitar que falsos entregadores cometam crimes usando a blusa e a mochila do aplicativo.

Os policiais vão ter acesso aos dados pelo PCA, que é o aplicativo que os agentes usam no celular durante as abordagens.

O secretário Sandro Caron considera o acordo "uma parceria onde todos ganham". Conforme o titular da SSPDS, "a Segurança Pública é do interesse de todos. Vamos usar tecnologia a serviço. Policiais vão conseguir identificar se é realmente um entregador de iFood. Verificado isso, ele será rapidamente liberado".

Combate a tentativas de roubos

A representante do iFood que estava no evento, Luíza Rocha, afirmou que a criminalidade é "criativa". "Então, sempre dão uma forma de burlar a segurança. É importante a gente combater essas tentativas e não deixar o entregador refém desse tipo de crime".

Estiveram presentes na assinatura do acordo, além do secretário Sandro Caron e da representante do iFood, o coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Márcio de Oliveira; e o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, Sérgio Pereira.

