Polícia conduz 17 pessoas a delegacia por aglomeração em cassino clandestino no João XXIII

Dezessete pessoas foram levadas a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE) por descumprirem o decreto de isolamento social rígido em vigor no Estado. O grupo estaria causando aglomeração em uma espécie de cassino clandestino no bairro João XXIII na noite desta segunda-feira (22). Ninguém usava máscara de proteção no local.

Policiais da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) receberam uma denúncia anônima sobre aglomeração de pessoas em um imóvel. Os agentes, então, deslocaram-se até o endereço informado e encontraram diversas pessoas no mesmo ambiente.

Conforme militares que atenderam a ocorrência, o grupo jogava partidas de baralhos e pôquer. No local, havia ainda 40 caixas de baralho, três cadernos de anotações, 300 fichas de pôquer dentro de uma mala, duas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro. Todo o material foi apreendido.

Segundo informações colhidas pelo Diário do Nordeste, uma pessoa, sozinha, portava a quantia de R$ 6,4 mil, além de fichas e outros materiais usados nas apostas.

Os presentes foram conduzidos ao 10º Distrito Policial (DP) e liberados após ser ouvidos e assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Foi lavrada contra o grupo a infração à determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, baseada no artigo 268º do Código Penal Brasileiro.

Lockdown em Fortaleza

A Capital está em lockdown como medida de prevenção contra o novo coronavírus desde o dia 5 de março, conforme decreto do governador Camilo Santana (PT). O confinamento mais rígido, porém, foi ampliado para todo o Estado em decreto publicado no dia 12 de março.

Dado o aumento no número de casos mesmo com a medida em vigor, o gestor estadual decidiu ampliar o isolamento social mais rígido até o dia 28 deste mês.