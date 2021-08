Polícia Civil prende suspeitos de assumir lideranças de facções no Ceará após detenções dos chefes

Dois suspeitos de liderarem facções criminosas rivais foram presos em operações distintas da Polícia Civil do Ceará (PCCE) nesta semana. Os dois homens têm em comum o fato de assumirem a chefia dos grupos criminosos após a prisão dos antigos líderes, já em 2021.

André Gomes Sá, o 'Rossi', de 37 anos, foi preso preventivamente no Município de Aracati, na última terça-feira (3). Segundo as investigações policiais, ele assumiu a chefia do fornecimento de drogas para uma facção paulista que atua no Ceará após a prisão de Paulo Diego da Silva Araújo, o 'Dino', em maio deste ano. 'Rossi' já tinha passagens pela Polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

'Dino' figurava na Lista de Recompensa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) até ser localizado em um condomínio de luxo em São Paulo, onde morava desde 2019. Mesmo em outro Estado, ele continuaria a dar ordens de crimes no Ceará, de acordo com a Polícia.

Na sequência da operação, a Polícia Civil também cumpriu mandado de prisão preventiva no Município de Boa Viagem, na última quarta (4), contra Bárbara Pereira do Nascimento, 26, que já respondia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ela é apontada pela investigação como a responsável pela contabilidade do grupo, administrando as contas bancárias de Paulo Diego.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências de 'Rossi' e 'Bárbara'. Foram apreendidos dois veículos e aparelhos celulares nos imóveis.

Preso ocupou função de irmão em facção

Outra ação da Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (5), Alexandre Pereira Mendes Ferreira, o 'Thuchê', por liderar uma facção criminosa carioca na Comunidade do Pôr do Sol, na Grande Messejana, em Fortaleza. Conforme as investigações, o suspeito, que já respondia por tráfico de drogas, assumiu a função de chefia após a prisão do irmão, Lucas Mendes Ferreira, o 'Brutus', após uma perseguição policial em Aquiraz, em fevereiro deste ano.

Dois comparsas de 'Thuchê' também foram presos: Francisco das Chagas de Souza Veras, o 'Bidão', com passagens pela Polícia por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, associação criminosa e crime de trânsito; e Francisco Bruno Batista do Vale, com antecedentes criminais de porte ilegal de arma de fogo e crime contra a administração pública.

O delegado-geral adjunto da PCCE, Márcio Gutierrez, destacou a importância que a Força de Segurança dá ao combate às facções criminosas: "Combate que vem sendo desempenhado por nossas unidades buscando sempre capturar aqueles integrantes de alta hierarquia, que têm poder de comando, a capacidade de fazer a movimentação financeira, nas atividades criminosas".

Suspeitos de organização criminosa e tráfico de drogas

Os presos nas duas operações são suspeitos de cometer os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas e, por isso, eram alvos tanto da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) como da Delegacia de Narcóticos (Denarc).

Kléver Farias Delegado titular da Draco Comumente, há uma congruência de pessoas no sentido de integrar uma organização criminosa e ser o fornecedor de drogas no Estado. Então, a Draco e a Denarc já vêm fazendo um intercâmbio de informações. Nas duas operações, os alvos seriam das duas delegacias. Então, passamos a trocar informações, para dar mais eficácia às investigações.

Hudson Rocha Delegado-adjunto da Denarc O tráfico é o motor financeiro das organizações criminosas. A Denarc trabalha junto com a Draco, buscando um eficaz combate a esse crime. Pensando a Segurança Pública macro, ao combater o tráfico, consequentemente a gente consegue uma efetividade no combate a homicídios.

Legenda: Delegados da Polícia Civil destacaram combate às lideranças das facções criminosas no Ceará Foto: Divulgação/ Polícia Civil