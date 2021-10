Polícia Civil pede alienação de veículos dos acusados de latrocínio em joalheira de shopping

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu à Justiça Estadual a alienação de dois veículos apreendidos com suspeitos de participar do latrocínio que vitimou a gerente de uma joalheria, Caroline Alves da Rocha Damasceno, em um shopping em Fortaleza, em agosto deste ano. Os dois carros foram utilizados na ação criminosa.

Os pedidos foram feitos terça (5) e quarta-feira (6) desta semana e ainda não tiveram decisões judiciais. No primeiro, a 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pede à 16ª Vara Criminal de Fortaleza medida cautelar de alienação antecipada, com o objetivo de leiloar um veículo Volkswagen Voyage e reverter o valor obtido para o Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. O valor não é estipulado.

Segundo a Polícia Civil, o automóvel está apreendido na sede do DHPP e "sua permanência física não mais importa para o deslinde da investigação policial". O carro foi apreendido no bairro Barroso, em Fortaleza, no dia 21 de agosto deste ano, no dia seguinte ao crime.

DHPP Em pedido à Justiça A Polícia Judiciária vem empreendendo grandes esforços para manter, conforme recebido no momento da apresentação, os bens apreendidos em procedimentos policiais. Ocorre que, os bens encontram-se sujeitos a toda sorte de intempéries pela ausência de utilização, pelo desgaste de componentes, bem como da oxidação de peças, gerando sua desvalorização e descaracterização pelo tempo, defasagem ou simples envelhecimento inevitável."

Polícia quer utilizar o outro carro

No segundo pedido à Justiça, o DHPP representou pela utilização de veículo apreendido, com depósito definitivo após condenação. O Toyota Etios foi apreendido em Caucaia, na posse de Lúcio Mauro Rodrigues Ferreira, tido como líder da quadrilha.

Segundo a investigação, o automóvel "foi utilizdo para levar uma parte do grupo criminoso para o Shopping Iguatemi a fim de realizar o assalto, e, após a morte da vítima, serviu para dar fuga aos integrantes do grupo criminoso".

Legenda: De acordo com as investigações, um dos suspeitos fez a funcionária refém, usando-a como escudo humano para se proteger dos tiros efetuados pelo segurança do estabelecimento comercial Foto: Reprodução/Instagram

Justiça marca primeira audiência do processo

A Justiça agendou data para ouvir testemunhas de acusação e defesa sobre o latrocínio que vitimou Caroline Rocha dentro de um shopping de Fortaleza. A gerente de uma joalheria foi assassinada com um disparo de arma de fogo que, conforme laudos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), partiu da arma do segurança da loja durante a tentativa de assalto.

A primeira audiência irá acontecer no dia 1º de dezembro de 2021, às 14h. A sessão se dará por meio de videoconferência considerando a restrição de acesso às dependências do Fórum Clóvis Beviláqua, devido à pandemia. A reportagem apurou que até então foram convocadas quatro testemunhas para prestarem depoimentos.

O juiz da 16ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza também ratificou na decisão o recebimento da denúncia enviada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). São réus pelo latrocínio: Lúcio Mauro Rodrigues Ferreira, André Luiz dos Santos Nogueira, Antônio Duarte Araújo Eneas, Douglas da Silva Dias e Antônio Jardeson Lima de Moura.

O nome do segurança não consta na denúncia do órgão ministerial. Advogados de defesa dos réus questionaram a oferta da peça denunciatória antes da emissão dos laudos que apontou de onde partiu o tiro que matou Caroline. No entanto, o juiz destacou que a acusação foi pautada no inquérito policial e que mais fatos devem ser apurados em sede de instrução criminal.

Francisco das Chagas Gomes Juiz Entendo que não é o caso de absolvição sumária, pois não existe manifesta causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, não estando extinta a punibilidade do agente"