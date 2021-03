Polícia Civil desarticula grupo criminoso que movimentou R$ 35 milhões em Itapipoca

Uma operação da Polícia Civil do Ceará resultou na desarticulação de um grupo criminoso que atuava no município de Itapipoca, na Região Norte. As investigações apontam que o bando movimentou R$ 35 milhões em um intervalo de seis meses.

Os integrantes do esquema são envolvidos em crimes de estelionato, falsa identidade, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Durante a operação no município, foram cumpridos 81 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão preventiva e de sequestro de bens.

Ainda ao longo da ofensiva, os policiais civis apreenderam seis armas de fogo, centenas de cartões bancários, 11 carros de luxo, uma motocicleta, mais de R$ 50 mil, além de 23 imóveis sequestrados.

A Polícia Civil repassará mais informações sobre a prisão do grupo criminoso em coletiva de imprensa às 11h desta quarta-feira (24).