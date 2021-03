Polícia Civil deflagra "Operação Pompeius" em 20 municípios do Ceará

A "Operação Pompeius", deflagrada pela Polícia Civil do Ceará no início da manhã desta quarta-feira (30), cumpre 185 mandados contra integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Fortaleza, Região Metropolitana e no Interior. Até as 7h, os agentes de segurança prenderam 32 pessoas.

Do total de mandados, 89 são de prisão e 96 de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, contra alvos localizados em 19 bairros de Fortaleza.

Legenda: Na Capital, presos estão sendo conduzidos para a Delegacia de Narcóticos Foto: Halisson Ferreira

Há suspeitos ainda nas cidades de Acaraú, Aracati, Barbalha, Beberibe, Caririaçu, Caucaia, Crato, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Missão Velha, Mombaça, Morada Nova, Nova Olinda, Pacatuba, Pacajus, Palmácia, Pindoretama e Quixadá.

Aproximadamente 320 policiais civis em 100 viaturas participam da operação que está sendo realizada simultaneamente em 20 municípios.

Legenda: Ao todo, serão cumpridos 89 mandados de prisão Foto: Halisson Ferreira

Outros detalhes da ação policial serão divulgados em coletiva de imprensa, às 11, na sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da PCCE, no bairro de Fátima, na Capital.