Polícia Civil cumpre 132 mandados de prisão por crimes como roubos de celulares no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpre, nesta quarta-feira (17), 132 mandados de prisão no Estado. A ofensiva policial faz parte da Operação Voleur, ação nacional de repressão a crimes contra o patrimônio, em especial relativos à subtração de celulares.

Apenas no Estado, a Corporação empregou efetivo de 402 agentes, distribuídos em 120 viaturas. Os mandados resultam de apurações desenvolvidas por todas as delegacias cearenses. O balanço final com os resultados da operação será divulgado no fim da tarde desta quarta.

Detalhes da operação

A ação policial, que ocorre nos 26 estados e no Distrito Federal, é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (Concpc) e integra ações de repressão contra crimes de roubo, furto e receptação. O nome Voleur se refere a quem pratica crimes contra o patrimônio, roubando ou furtando para si itens alheios.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, vice-presidente do Concpc e coordenador da operação, Mário Dermeval Aravéchia de Resende, a ofensiva salienta o esforço investigativo das polícias judiciárias estaduais contra os crimes que impactam diretamente na sensação de securidade da população, como roubos e furtos.

Já para a delegada Nadine Farias Anflor, presidente do Concpc e chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), a ação desencadeada pelas polícias civis destaca o compromisso das instituições nos estados em fazer frente aos crimes que causam insegurança ao cidadão, especialmente aqueles hediondos.