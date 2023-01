Polícia apreende quase 50 plantas furtadas no litoral cearense que seriam vendidas na internet

As polícias Civil e Militar do Ceará aprenderam 46 plantas conhecidas como “rosa do deserto”, que haviam sido furtadas na cidade de Icapuí, no litoral Leste do Estado. Conforme investigação das forças de segurança, as plantas foram furtadas com o objetivo de serem vendidas por meio de redes sociais.

Os policiais localizaram as quase 50 "rosas do deserto" em uma residência na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. As plantas foram encaminhadas para a Delegacia Municipal de Icapuí.

Já os suspeitos do furto, não tiveram a identidade revelada. A Polícia Civil investiga se há outros furtos cometidos pelos suspeitos.

Eletrônicos

Ainda na cidade potiguar de Mossoró, a Polícia Civil apreendeu diversos eletrônicos que também haviam sido furtados de uma residência na praia de Barreiras, em Icapuí. Os crimes, no entanto, não têm relação entre si.

Foram recuperados um aparelho de televisão, um botijão de gás e vários outros eletrodomésticos oriundos do crime. Todo o material furtado estava escondido em uma residência localizada no bairro Santo Antônio, em Mossoró

Em ambos os casos, os suspeitos pelos crimes foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Icapuí, onde prestaram esclarecimentos. A Polícia Civil segue com investigações com o intuito de elucidar os casos.

