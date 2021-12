Polícia apreende mais de 400 quilos de drogas em teto de caminhão, em Sobral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400,3 quilos de drogas escondidas no teto de um caminhão, nesta segunda-feira (6), na BR-222, em Sobral, no Interior do Ceará. Desse total, 135,3 kg eram de ‘crack' e 264,9 kg de cocaína. Três suspeitos foram detidos.

Conforme informações iniciais, o motorista do caminhão confessou ter recebido R$ 3 mil para transportar o material. A droga, que veio do Mato Grosso, seria distribuída em Fortaleza.

Legenda: A PRF identificou 135,3 kg de ‘crack' e 264,9 kg de cocaína Foto: Divulgação / PRF

A PRF também encontrou cerca de R$ 1 mil com outros dois suspeitos que faziam a escolta do caminhão. Todos foram detidos. A abordagem ocorreu ainda no município de Viçosa, mas a apreensão foi concluída em Sobral.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso à PRF e aguarda retorno.

