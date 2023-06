Polícia apreende 156 'tijolos' de maconha em Limoeiro do Norte; suspeito já respondia por crimes

Uma fiscalização da Polícia Militar resultou na apreensão de 156 tijolos de maconha. A abordagem ocorreu, neste sábado (17), durante busca de rotina do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual da Polícia Militar do Ceará, em Limoeiro do Norte.

Os policiais abordaram um carro e, no processo, o motorista - que já responde por posse irregular de arma de fogo, resistência e organização criminosa - apresentou atitudes suspeitas, conforme a Polícia.

A busca no interior do carro comprovou a existência do material ilícito. As drogas foram apreendidas e o motorista foi levado para a Delegacia Regional de Russas, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

