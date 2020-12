Polícia apreende 15 espingardas em oficina de ferreiro na zona rural de Hidrolândia

O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) apreendeu 15 espingardas em uma oficina de ferreiro localizada na zona rural de Hidrolândia, no interior do Ceará, neste domingo (13). Além do arsenal, três aves da fauna silvestre também foram apreendidas.

O caso aconteceu após os militares serem acionados para verificar uma denúncia de rinha de galo. No local denunciado, após várias abordagens, os militares não conseguiram confirmar a denúncia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais continuaram investigando e descobriram que em outro endereço, na localidade de Irajá, um homem seria responsável por vender equipamentos para caça, mas também não encontraram nada.

Os agentes fizeram outras abordagens na região, e receberam informações sobre um outro suspeito que trabalhava fabricando e consertando armas de fogo. O homem tentou fugir ao avistar os policiais. Em seguida, os agentes seguiram o trajeto dele e encontraram uma oficina de ferreiro com um vasto material e três aves silvestres no local.

No total, foram apreendidas 14 espingardas do tipo socadeira e uma do tipo cartucheira, além de sete cartuchos. Vários apetrechos utilizados na manutenção e fabricação de armas também foram recolhidos. O suspeito conseguiu fugir.

As apreensões foram levadas para o plantão da Delegacia Regional de Canindé, onde um inquérito policial foi instaurado para apurar a propriedade do arsenal e a origem do material. A Polícia Civil segue investigando o caso.