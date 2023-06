Podcast Pauta Segura traz bastidores do caso da socialite presa suspeita de golpes milionários no CE

O podcast Pauta Segura chega ao 33º episódio e traz bastidores de um caso envolvendo uma socialite como suspeita de estelionato. A repórter Emanoela Campelo de Melo e o editor Emerson Rodrigues conversam sobre a investigação e os bastidores da reportagem que divulgou a prisão da empresária Aymerr Quinderé Sousa.

Aymerr foi presa em Fortaleza, no último dia 25 de maio, quase um ano após se tornar alvo de investigação da Polícia Civil do Ceará. A mulher que frequentava eventos sociais badalados na capital cearense agora está atrás das grades, no presídio feminino Auri Moura Costa.

Como Aymerr passou de socialite à suspeita de aplicar golpes milionários em homens? O caso segue sob apuração das autoridades e o inquérito ainda não foi concluído.

A defesa da empresária diz que a prisão é medida "extremamente excessiva" e que há centenas de documentos para provar a inocência da empresária.

