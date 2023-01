Podcast Pauta Segura: décimo episódio traz balanço da Segurança Pública em 2022 e desafios para 2023

O décimo episódio do podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (2), é especial: marca a primeira dezena de episódios e traz um balanço da Segurança Pública no Ceará em 2022, além das expectativas e desafios para 2023.

Para isso, a equipe completa da editoria de Segurança participou do episódio: o editor Emerson Rodrigues e os repórteres Emanoela Campelo e Messias Borges. O leitor do DN já pode ouvi-lo nos principais tocadores de podcast.

Os jornalistas discutiram temas como as reduções dos índices de homicídio e roubo no Estado, em 2022, na comparação com o ano anterior; as mortes múltiplas, como as chacinas e o duplo homicídio de policiais rodoviários federais; e as operações policiais contra corrupção na Polícia, tortura nos presídios e a ligação entre as facções criminosas e o jogo do bicho.

E ainda projetaram as expectativas e os desafios do ano novo para as secretarias estaduais da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que será comandada pelo delegado federal Samuel Elânio; e da Administração Penitenciária (SAP), que continuará com Mauro Albuquerque à frente.

