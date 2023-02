Podcast Pauta Segura conta bastidores da reportagem sobre roubos a embarcações no litoral do Ceará

O 16º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nas principais plataformas de podcasts nesta segunda-feira (13), conta os bastidores de uma reportagem sobre roubos a embarcações no litoral do Ceará.

O editor de Segurança Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges abordam como surgiu a pauta, a relação com as fontes e com os órgãos oficiais e a apuração das informações que culminaram na matéria "Assaltos no mar: embarcações estrangeiras e nacionais são alvos de 'piratas' em Fortaleza", publicada no último dia 9 de fevereiro.

A matéria revela que embarcações estrangeiras e nacionais, que atracam no litoral de Fortaleza, são alvos de "piratas" (assaltantes do mar), interessados em roubar materiais do barco e os pertences dos tripulantes.

O assalto mais recente aconteceu em uma embarcação do Panamá, no dia 4 de fevereiro deste ano. Um suspeito já foi preso e os objetos roubados foram recuperados pela Polícia.

Uma velejadora de Fortaleza, que pediu para não ser identificada, afirma que velejadores e tripulantes estão temerosos de parar em Fortaleza, em razão da repercussão dos roubos: "Essa embarcação do Panamá não é a primeira. Fortaleza é ponto de passagem de pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas os barcos estão deixando de atracar aqui, por medo".

