PMs suspeitos de sequestro passam por audiência de custódia e têm prisão convertida em preventiva

A Justiça decidiu converter em prisão preventiva os flagrantes dos policiais militares detidos na última quarta-feira (8), sob suspeita de extorsão mediante sequestro. O cabo Marcos Aurélio Costa da Silva e os soldados Daenio Morais Rodrigues e Francisco de Assis Castro Martins passaram por audiência de custódia na tarde dessa sexta-feira (10) e foram transferidos para estabelecimento prisional.

Os outros suspeitos de participarem do mesmo crime são agentes socioeducadores e permaneciam aguardando transferência até esse sábado (11). Os demais envolvidos foram identificados como: Admilton José Castro Lima e Danilo Felício Chaves; e Jessica Ribeiro da Silva.

Conforme decisão proferida pelo juiz da Vara Única Criminal da Comarca de Itapipoca, o flagrante aconteceu de forma legal. Os militares foram localizados após um veículo ser visto pelas câmeras de vigilância do sistema SPIA. A vítima do sequestro estava na companhia de Francisco de Assis no momento do flagrante.

Para o magistrado, colocar os PMs em liberdade neste momento "semearia o sentimento de impunidade na sociedade de uma maneira inadmissível". O juiz destacou na decisão em manter a prisão que o cárcere é uma forma de evitar o risco à instrução processual, "uma vez que a vítima e seus familiares poderiam ser ameaçados por aquele que parece demonstrar com seu agir grande destemor e sentimento de intocabilidade por ser uma autoridade do estado".

Gonçalo Benício de Melo Neto Juiz "Como forma de garantia da aplicação da ordem pública e da instrução criminal, não sendo qualquer outra medida cautelar menos gravosa suficiente a garanti-las"

INVESTIGAÇÃO

De acordo com as investigações iniciais do caso, um veículo Kia Cerato, de cor prata, parou em frente à residência da vítima, no bairro Nova Aldeota, em Itapipoca, por volta de 3h de quarta (8). Três criminosos desceram do veículo encapuzados e armados, arrombaram a porta e sequestraram o homem, que estava com a esposa e a filha. Ele já saiu da residência algemado e depois teve a cabeça coberta.

O homem sequestrado (identidade preservada) tem passagem pela Polícia por receptação, em 2014, e afirma que hoje não está ligado à criminalidade e trabalha com compra e venda de veículos. Em depoimento à Polícia, ele contou que o motivo do sequestro seria porque ele era subordinado a um "cartãozeiro" (estelionatário) e os sequestradores queriam ter acesso ao dinheiro desse criminoso

A quadrilha composta por servidores públicos teria cobrado R$ 350 mil para liberar a vítima, valor que depois desceu para R$ 200 mil. O homem informou que não tinha esse dinheiro e, em contato com a esposa, mandou a mesma vender a casa, o carro, um motocicleta e outros pertences. Ela teria conseguido R$ 50 mil, até o sequestro ser frustrado.