PM flagra assalto na Granja Portugal e prende foragido da Justiça de SP

A Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça de São Paulo após flagrar o homem assaltando uma pessoa na rua Gustavo Barroso, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (22). Os agentes faziam ronda pelo local quando flagraram o criminoso cometendo o assalto.

Segundo a Polícia Militar, Francisco Luanderson Linhares de Souza, de 27 anos, estava em uma motocicleta e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais.

Os agentes o perseguiram e conseguiram montar um cerco. Quando viu que não tinha mais saída, Luanderson desceu da motocicleta e tentou invadir um estabelecimento comercial, mas acabou sendo preso.

Com o criminoso, a polícia apreendeu um revólver com munição, além da motocicleta que ele usava. Questionado sobre a própria identificação, Luanderson mentiu e deu o nome do irmão.

Ao conseguir os dados corretos, a polícia constatou haver um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, que foi condenado a cinco anos e dois meses de prisão por um crime cometido em São Paulo.

Ainda conforme a PM, o homem confessou aos policiais que pertence a uma organização criminosa. O homem foi levado para o 12º Distrito Policial, onde o caso foi registrado.