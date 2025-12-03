PM é morta a tiros pelo ex-marido, também policial, em Eusébio

Uma policial militar (PM) foi baleada pelo ex-marido, também PM, e morreu após uma discussão no carro do casal nesta quarta-feira (3), em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ambos trocaram tiros, mas a mulher não resistiu, apesar de ter sido socorrida.

Os PMs foram identificados como Larissa Gomes e Joaquim Filho. A dupla deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Eusébio, e o PM está em atendimento hospitalar. O soldado teria sido baleado na coxa.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os dois já eram separados, mas tinham encontros ocasionais.

Segundo as informações, os PMs estariam brigando dentro do carro, na avenida Cícero Sá, quando um sacou a arma para o outro.

O Diário do Nordeste solicitou informações do caso à Polícia Militar do Ceará (PMCE) e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.