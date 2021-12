PM é investigado por faltar ao trabalho, viajar para o exterior e  realizar permutas não autorizadas

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou conselho de disciplina para apurar as condutas de um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que teria viajado ao exterior e realizado uma série de permutas sem autorização. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira (13), as atitudes do militar culminaram em deserção e são passíveis de apuração do Órgão de Controle Externo Disciplinar.

Consta no documento que o cabo, de identidade preservada, foi a Portugal sem autorização do Comando Geral da PMCE ou de autoridade superior, enquanto deveria estar atuando em prol da sociedade. "Ausentou-se injustificadamente, encontrando-se em local incerto e não sabido, não cumprindo os procedimentos legais para desfazer o vínculo funcional com a PMCE, incorrendo em várias faltas de serviço, sem justificação, conforme asseverou o encarregado da Sindicância".

A Sindicância apurou que o cabo teria faltado ao serviço desde o dia 31 de outubro de 2020 até 9 de novembro de 2020. Agora, conforme investigação da CGD, o Conselho deve apurar se devido às condutas transgressivas o policial está incapaz de permanecer nos quadros da PMCE.

OUTRO CASO

Na edição do Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (13), a CGD também trouxe o caso de um PM acusado de violência doméstica. O soldado teria supostamente agredido a companheira em setembro deste ano e foi recolhido ao Presídio Militar.

A Controladoria determinou instauração de sindicância administrativa para apurar o ocorrida em toda a sua extensão no âmbito disciplinar. Não há mais informações sobre o atual estado de saúde da vítima.