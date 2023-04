PM é condenado por matar homem que teria olhado para ele na saída de festa em Fortaleza

Um policial militar foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão pelo crime de homicídio. O soldado Manoeldo Pereira de Sousa é acusado de assassinar a tiros Lewson da Silva Dantas e ainda disparar contra outra pessoa, na saída de uma festa de pagode, em Fortaleza. A reportagem não localizou a defesa do militar.

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (PMCE), os crimes foram cometidos "em razão da suspeita de que o grupo em que a vítima estava estaria olhando para o denunciado, sem que tenha sido feito qualquer sinal ameaçador, agressão ou que existisse prévio desentendimento".

Manoeldo foi sentenciado após decisão do Tribunal do Júri, nessa terça-feira (11). "Segundo a decisão, os jurados reconheceram que Manoeldo cometeu o assassinato e a tentativa de homicído, com as qualificadoras de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas", disse o Tribunal de Justiça do Ceará.

Ao agente foi negado o direito de recorrer em liberdade, devido à gravidade dos fatos. O juiz Fábio Rodrigues Sousa, que presidiu a sessão, ponderou “o risco que correrá a ordem pública acaso o acusado seja devolvido à liberdade antes do trânsito em julgado quando não há mais possibilidade de recurso da presente decisão”.

O PM também é réu por uma tentativa de homicídio, ocorrido em Jijoca de Jericoacoara, no dia 20 de março de 2018. Nesta ação penal, consta que ele teria ido na companhia de outros acusados, de Fortaleza até Jericoacoara para tentar matar um suposto traficante que estaria ameaçando um outro policial militar.

DENÚNCIA

Sobre a morte de Lewson da Silva, o MPCE aponta que o fato se deu no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 20h, no bairro Serviluz. A segunda vítima, que sobreviveu ao ataque, também foi atingida por disparos de arma de fogo.

A investigação revelou que Lewson estava na festa na companhia dos amigos e decidiu ir embora. Quando um amigo chegou para buscá-lo, testemunhas viram um homem apontando a pistola em direção às vítimas.

Instantes antes da execução, Manoeldo teria confrontado o grupo de amigos de Lewson perguntando "o que estavam olhando para ele". Um dos amigos do homem assassinado ainda teria dito: "num tô olhando pro senhor não, de boa" (sic). 10 minutos depois, o crime aconteceu.

