PM é baleado durante tentativa de assalto em Caucaia; suspeito é ferido e preso

Um policial militar foi baleado ao sofrer uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira (21). Durante a ação, o agente também feriu um suspeito, preso posteriormente no Bairro São Miguel, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes foram acionadas após uma composição do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receber informações sobre um PM baleado em tentativa de roubo.

De acordo com testemunhas, o PM levava, em uma motocicleta, a irmã para o trabalho, quando percebeu uma tentativa de assalto contra um casal perto de um viaduto. Inicialmente, o policial foi rendido, mas conseguiu reagir e trocou tiros com um dos suspeitos. O agente ficou ferido no braço e no abdômen.

Durante as buscas, o suspeito, identificado por Francisco Edson Costa e Silva, 28 anos, foi encontrado escondido em um matagal. Por estar ferido, ele foi levado, assim como o policial, ao Instituto Doutor José Frota (IJF), após ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serem chamadas.

O suspeito já acumula 12 passagens pela Polícia por cinco homicídios consumados, além de crimes de roubos, receptação, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, resistência, desacato, dano e identidade falsa. Com ele, foi achado um revólver calibre 38.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) abriu um inquérito na Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), e Edson foi autuado pelos crimes de tentativa de latrocínio e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em razão de haver a participação de uma segunda pessoa no crime.