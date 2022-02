PM dispersa torcedores durante operação para 1º Clássico-Rei de 2022; veja vídeo

As ruas da Capital tiveram policiamento reforçado na tarde deste sábado (5) em razão do 1º Clássico-Rei, que acontece na Arena Castelão. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o que brigas entre integrantes de torcidas.

Em uma das imagens, dois grupos aparecem se enfrentando às margens da BR-116. Em seguida, eles cruzam a rodovia e o trânsito chega a ficar bloqueado por alguns minutos em uma das faixas. A Polícia Militar interviu no local por meio de viaturas do Comando Tático Motorizado e da Força Tática. Ninguém foi lesionado ou preso, segundo a pasta.

Em outro video, homens que aparentam ser de um mesmo grupo trocam socos e chutes, aos gritos de incentivo dos demais presentes.

A assessoria de comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) diz que cerca de 400 policiais atuam na operação para o jogo, com policiamento a pé, a cavalo, ou motorizado em duas e quatro rodas.

Ainda conforme a PMCE, outra briga foi registrada no bairro Vila Velha, em Fortaleza. As pessoas foram dispersadas sem maiores problemas e ninguém foi preso ou ficou ferido.

Torcedores escoltados

"Em virtude da quantidade de torcedores que se deslocavam até o terminal do Antônio Bezerra, foi feito acompanhamento deles a fim de evitar que as torcidas rivais se aproximassem", disse a corporação, em nota.

Os terminais de ônibus de Fortaleza também receberam reforço no policiamento, assim como todas as vias de acesso ao Castelão. A operação conta com reforço do batalhão do Raio, Choque e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).