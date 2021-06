PM de folga é esfaqueado no braço ao tentar impedir assalto na Praia de Iracema

Um policial militar à paisana foi esfaqueado no antebraço ao tentar impedir um assalto na Praia de Iracema, na tarde desta terça-feira (1º). Ele recebeu atendimento médico e passa bem.

O suspeito, um homem de 23 anos, foi preso. Segundo a Polícia, a vítima estava de folga, trafegava pela região em uma motocicleta, quando se deparou com o criminoso assaltando pessoas, e o perseguiu na tentativa de contê-lo.

Neste momento, o assaltante, que também estava em uma moto, estacionou e foi em direção ao PM, que se defendeu do golpe com o braço e acabou sendo ferido. Ele foi socorrido em um hospital particular da Capital para cuidados paliativos e ainda deve passar por uma cirurgia.

O assaltante foi rendido e conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), onde o procedimento policial segue em andamento.