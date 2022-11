Piloto cearense morre em explosão de aeronave em Goiás

Um cearense de 27 anos morreu ao sofreu um acidente em aeródromo no estado de Goiás. Segundo informações de amigos da família ao G1, Ícaro Noberto de Araújo estava abastecendo uma aeronave quando houve uma explosão.

O jovem teve mais de 80% do corpo queimado e chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

Ícaro era piloto de pequenas aeronaves em uma empresa que presta serviço para produtores agrícolas do Centro-Oeste do País.

A empregadora, que afirmou garantir as despesas médicas com a vítima e o translado do corpo, confirmou o acidente, mas não deu mais detalhes sobre o ocorrido.

O corpo do piloto deve chegar em Porteiras, cidade natal de Ícaro ainda este sábado (19).