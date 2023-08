PF realiza operação contra venda e importação de mercadorias estrangeiras falsificadas em Caucaia

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, realiza operação contra o comércio de produtos estrangeiros falsificados em Caucaia (CE) — na manhã desta quinta-feira (17). Agentes cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal.

Conforme a PF, a investigação sobre o caso começou neste ano após apreensão de mercadorias pela Receita Federal em uma empresa transportadora.

Legenda: Carga apreendida pela PF em operação Foto: Divulgação/PF

Os agentes levantaram indícios de comercialização do material em uma loja no centro de Caucaia, bem como importação clandestina de mercadorias, sem pagamento de tributos e fraudes documentais. No entanto, a corporação não informou à imprensa quem são os alvos da ofensiva.

Penalização

As buscas ocorrem na empresa e nos domicílios dos envolvidos. A operação objetiva identificar os autores das práticas ilícitas em apuração.

As condutas podem configurar, em tese, o cometimento do crime de descaminho, com pena de até 4 anos de prisão — sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido.