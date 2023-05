PF prende homem com carga de cigarros eletrônicos na Aldeota, em Fortaleza

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na tarde dessa terça-feira (9), em Fortaleza, no momento em que recebia uma encomenda ilícita de cigarros eletrônicos. A PF atuou com colaboração dos Correios.

A mercadoria apreendida foi recebida pelo suspeito como encomenda postal, na Aldeota. Ele não reagiu e alegou aos policiais federais que fez a compra de cigarros eletrônicos de forma coletiva, para distribuição entre amigos.

Segundo investigação da PF, há indícios de que o preso realizou outras compras de produtos ilegais para revender.

Crime de contrabando

O jovem foi indiciado por crime de contrabando e encontra-se à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam visando identificar outros envolvidos no crime.

