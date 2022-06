PF monitora, segue e prende em hotel passageiro de voo que chegou a Fortaleza com 15kg de droga

Um passageiro de um avião que veio de Curitiba (Paraná) para Fortaleza, com 15 kg de maconha e 17 comprimidos de ecstasy escondidos em uma mala, foi preso pela Polícia Federal (PF) junto de uma mulher, que receberia a droga, em um hotel na Praia do Futuro, na noite da última quarta-feira (29).

Policiais federais monitoraram o suspeito, um autônomo de 30 anos, morador de São José (Santa Catarina), desde o Aeroporto de Fortaleza, onde pousou às 15h daquele dia, segundo informações da PF.

O homem se dirigiu a um hotel na Praia do Futuro, onde encontrou uma mulher, uma motorista de aplicativo, 29 anos, moradora de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

No momento da entrega da mala, policiais federais realizaram a abordagem, prenderam a dupla em flagrante e apreenderam os entorpecentes. Aparelhos celulares e um veículo também foram retidos pelos investigadores.

De acordo com a PF, os presos foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes com penas de até 25 anos de reclusão e encontram-se à disposição da Justiça. As identidades não foram reveladas pela Polícia.