PF cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em Fortaleza da operação 'Carga Viva 2'

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (9), da segunda fase ostensiva da operação "Carga Viva - 2". Ação investiga fatos relacionados a possíveis práticas dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Fortaleza (CE) é uma das cidades alvo dos policiais federais.

A Justiça Estadual do Amazonas deferiu representação da Polícia Federal e expediu 24 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão temporária e 6 de prisão preventiva, os quais são cumpridos nessa etapa da investigação criminal nas cidades de Manaus (AM), São Paulo (SP) e na capital cearense.

A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de duas pessoas no interior do Rio Grande do Norte que transportavam entorpecentes oriundos da cidade de Manaus. Conforme a PF, a operação tem como foco principal a movimentação financeira e patrimonial do grupo que traz indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem ultrapassar os 20 anos de prisão.

O nome da operação é uma referência ao tipo de carga transportada pelo grupo usada para despistar o real objetivo das viagens, que era o tráfico de drogas.