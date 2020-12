Passageiro mata a tiros suspeito de assalto a ônibus no bairro João Paulo II, em Fortaleza

Um passageiro, que não teve a identidade revelada, matou um suspeito de assalto a ônibus a tiros na avenida Pompílio Gomes, no bairro João Paulo II, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima embarcou no coletivo da linha Palmeiras/Centro no bairro São Cristóvão, na companhia de outros dois homens. O trio pulou a catraca do veículo e anunciou o assalto no cruzamento da avenida Pompílio Gomes com a rua B.

Quando os suspeitos estavam recolhendo os pertences das vítimas, segundo testemunhas, uma pessoa que estava no ônibus atirou contra os assaltantes. Um dos homens foi baleado, conseguiu sair do veículo e caiu sem vida no meio da rua. Os outros dois criminosos fugiram.

Os pertences das vítimas foram abandonados no local e recolhidos pela Polícia Militar, que devolveu os objetos roubados dos passageiros. O autor do disparo não foi identificado.

Policiais militares realizam buscas para tentar localizar os assaltantes e o passageiro que atirou.