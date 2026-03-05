Pai é morto a tiros ao lado da filha de 5 anos, em Caucaia; criança foi ferida

Um empresário de 39 anos, não identificado formalmente, foi morto a tiros dentro do próprio carro, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desta quinta-feira (5). A vítima estava acompanhada da filha de quatro anos, que também foi lesionada.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio como doloso, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota ao Diário do Nordeste.

A pasta informou ainda que a criança foi socorrida para uma unidade de saúde, onde foi atendida e liberada.

Veja também Segurança Homem que tentou estuprar, manter em cárcere privado e matar a ex é preso em Eusébio Segurança Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é encontrado amarrado pelo pescoço em Fortaleza Segurança Acusado de matar três mulheres em Barreira é condenado a 45 anos de prisão após novo julgamento

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o veículo com as duas vítimas. No registro, populares tentam ajudar os dois. A criança chora ao lado do pai morto.

“Equipes da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas”, segundo a SSPDS.

A 1ª Delegacia do DHPP de Caucaia segue com os trabalhos investigativos em andamento com o objetivo de elucidar o caso, bem como identificar a autoria do crime.