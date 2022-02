Pai e filho são salvos de sequestro em matagal em Maracanaú

Pai e filho foram salvos de um sequestro em um matagal no bairro Jereissati I, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no fim da tarde do último sábado. Com a chegada da Polícia Militar, os suspeitos do crime fugiram do local. O crime foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi feito um Boletim de Ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes iniciaram as buscas após serem acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) sobre o crime de sequestro. Com as informações da denúncia, os militares foram até o local apontado, um matagal localizado no bairro Jereissati 1 e, com a chegada da PM, os suspeitos fugiram.

De acordo a PM, pai e filho estavam em um carro quando o crime aconteceu. O homem foi forçado a dirigir até o local e, quando os criminosos perceberam a aproximação da PM, fugiram. A Polícia Civil investiga o caso.