Padre tem nome usado por golpistas em Iguatu

O reitor do Seminário Imaculada Conceição e pároco da Sé Catedral de São José, em Iguatu, padre José Wallace Neto, denunciou que o nome dele está sendo usado por golpistas desde o último fim de semana e pediu a atenção de moradores locais. Há dezenas de relatos de ligação pedindo depósito em dinheiro em nome do sacerdote, sob a justificativa de destinação para obras sociais da Igreja.

O padre Wallace mostrou apreensão diante da insistência e ousadia dos golpistas. “Estou muito preocupado e essa ação dos golpistas vem ocorrendo desde domingo passado e não para”, contou. “Estão ligando com o DDD 87 (Pernambuco) para empresários, mototaxistas e outras categorias profissionais”.

De acordo com o sacerdote, já houve registro de um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia de Polícia Civil de Iguatu que está investigando as tentativas de golpe. “Eu quero alertar mais vez a todos os moradores porque nunca autorizei terceiros a usarem o meu nome para fazerem depósitos, isto é fraude, e não quero que ninguém caia nesse golpe”.

O delegado de Polícia Civil de Iguatu, Wesley Alves, disse que vai investigar o caso a partir do boletim de ocorrência registrado na unidade e de relatos de pessoas que receberam as ligações dos supostos golpistas. “Vamos tentar identificar a origem das ligações e notificar as pessoas”, pontuou.

Nessa época do ano, é mais comum a ocorrência de golpes e estelionato, alertam as autoridades de Segurança Pública. Wesley Alves redobrou a necessidade de atenção aos empresários e a outros profissionais para não efetuarem depósito ou transferência de dinheiro solicitado por terceiros desconhecidos.

