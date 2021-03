Ouro e entorpecente são apreendidos pela Receita Federal de encomendas em Fortaleza

A Receita Federal encontrou 200 gramas de ouro em lâmina e um tipo de entorpecente em encomendas numa agência dos Correios de Fortaleza, nesta quinta-feira (4). Os materiais foram encontrados por meio do trabalho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho do órgão.

Foi aberto processo administrativo para investigação sobre o ouro encontrado, que estava em uma encomenda proveniente de São Paulo e que tinha como destino o Rio Grande do Sul. A mercadoria foi enviada à Caixa Econômica Federal que manterá a sua guarda.

Já por meio de um cão farejador, os servidores encontraram 1,059kg de skunk, um tipo de entorpecente. Neste caso, a substância foi entregue à Polícia Civil do Estado do Ceará para realizarão do devido processo criminal.

Legenda: O entorpecente skunk foi encontrado por meio de um cão farejador Foto: Divulgação