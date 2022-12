Ação policial contra crimes ambientais resgata 50 pássaros silvestres em Caucaia

A Polícia Civil resgatou 50 pássaros silvestres em um imóvel no Conjunto Metropolitana, em Caucaia, nesta quarta-feira (14). Os animais estavam mantidos em local sem circulação de ar, o que pode ter causado a morte de outras 20 aves. Ninguém foi preso.

Foto: Divulgação/ SSPDS-CE

As equipes foram mobilizadas com mandados judiciais de busca e apreensão domicilar por crimes ambientais. Três pessoas são investigadas e poderão responder por associação criminosa, maus-tratos e receptação qualificada.

Os pássaros resgatados foram encaminhados ao Instituto Pró-Silvestre, onde permanecerão em quarentena. Após avaliação de biólogos e médicos veterinários, serão devolvidos a natureza.

PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO

A ação contra o tráfico de animais silvestres foi executada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Na última sexta-feira (9), a especializada cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar em residências de pessoas suspeitas de ligação com o tráfico de animais silvestres, em Fortaleza.

Em três desses endereços, foram resgatadas dezenas de pássaros silvestres, incluindo espécies ameaçadas de extinção.

A equipe policial autuou três suspeitos em flagrante por tráfico e maus-tratos de animais silvestres e associação criminosa.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3247-2630, da DPMA.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

