Ônibus fretado por torcedores do Fortaleza é alvo de ataque após jogo na Arena Castelão

Torcedores do Fortaleza afirmam terem sido vítimas de ataque a pedradas após partida na Arena Castelão, na madrugada desta sexta-feira (10). Duas pessoas teriam sofrido ferimentos leves. Segundo relatos, o apedrejamento iniciou por volta da meia-noite, já no Bairro Jangurussu, em Fortaleza.

As vítimas estariam em um ônibus fretado que transportava cerca de 60 passageiros de Pindoretama. O grupo voltava para o município depois do evento esportivo quando teria sido atacado por cinco homens.

Os suspeitos teriam disparados pedras no momento em que o transporte estava parado, em engarrafamento entre as avenidas Presidente Costa e Silva com Jornalista Tomaz Coelho.

O torcedor Vinícius Severino Lima, de 24 anos, estava sentado ao lado de uma janela quando foi apedrejado na cabeça. “Saiu muito sangue e fique tonto. Não precisei levar pontos, mas ficou bastante inchada a região”, contou.

Em seguida, disse, torcedores começaram a se abaixar para evitar serem atingidos. Uma mulher teria sido ferida na face.

O consultor de vendas Luiz Gonzaga Ferreira, de 36 anos, conta que foram momentos de pânico. “Foi aproximadamente um minuto de pura aflição. Havia idosos, crianças e mulheres. Todo mundo assustado, alvoroço imenso”, relatou.

O motorista do ônibus teria conseguido avançar para impedir que o ataque continuasse. “Eram cinco homens, dois com camisa do time rival, do Ceará”, afirmou, enfatizando que eles não pertencem a torcidas organizadas.

Legenda: Torcedores vieram de Pindoretama para assistir ao jogo, em Fortaleza Foto: Arquivo Pessoal

Segundo os torcedores, eles receberam atendimento no Hospital Regional de Pindoretama. Lá, teriam recebido primeiros socorros e liberados em seguida.

As vítimas não registraram Boletim de Ocorrência (B.O). Em nota, a Polícia Civil informou que a orientação é que vítimas de lesão corporal realizem o procedimento para o caso ser investigado.

VC Repórter



