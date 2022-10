O que motivou a Justiça a soltar piloto amazonense preso em flagrante no Interior do Ceará

A Justiça do Ceará decidiu soltar o piloto amazonense preso em flagrante em Quixadá. Carlos Eduardo Gomes Lima deve ser solto a qualquer momento, assim que for cumprido alvará de soltura. Ele está preso desde 8 de setembro de 2022, quando também foi apreendido um avião, no Interior do Estado.

A defesa do piloto alegou que o histórico de tráfico de drogas do acusado apontado pelas autoridades para a manutenção da prisão refere-se a fatos ocorridos há mais de 10 anos e que a "jurisprudência pátria é no sentido de que a urgência da prisão cautelar impõe a contemporaneidade dos fatos, ou seja, não podem ser utilizados fatos ocorridos anos atrás para justificar uma prisão atual”.

O relator do pedido de liberdade, desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, conheceu o pedido de habeas corpus e revogou a prisão preventiva considerando que medidas cautelares diversas à prisão são suficientes. O Colegiado considerou as condições pessoais favoráveis ao acusado e a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu por unanimidade conceder a aplicação das medidas cautelares alternativas.

O denunciado deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica, comparecer periodicamente em juízo e fica proibido de pilotar aeronaves.

As medidas têm duração de seis meses, ficando a cargo do juízo a reavaliação da necessidade da manutenção.

O magistrado alegou em seu voto que "ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso,deve-se considerar, primordialmente, a desnecessidade da medida constritiva a prevalecer sobre a gravidade da acusação, revelando-se suficientes e adequadas, para garantir a ordem pública, as medidas cautelares elencadas".

DENÚNCIA DO MP

No início deste mês, o Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou o piloto por falsidade ideológica (por ter apresentado a identificação de outro piloto), crime ambiental (pelo transporte de gasolina) e por dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado (uma contravenção penal).

Consta no inquérito que um cão farejador foi enviado até a aeronave para verificar se havia a presença de drogas. O animal e os policiais não encontraram nenhum entorpecente dentro do avião, mas apreenderam quase 200 litros de combustível, transportado irregularmente.

O MP requereu que fosse encaminhado com máxima urgência o relatório sobre a queda do sigilo de dados telefônicos. O órgão acredita que o piloto vinha cometendo o crime de falsidade ideológica de forma continuada e pediu que o acusado ficasse preso preventivamente "diante da necessidade de afastar o sentimento de impunidade".

Carlos Eduardo não teria apresentado um plano de voo. No entanto, os investigadores descobriram que ele partiu de Roraima e tinha como destino final a Paraíba. O homem teria inserido dados falsos a fim de burlar a fiscalização e a aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade suspensa.

