Nove anos após o crime, ex-PM é absolvido por morte de vaqueiro no Ceará: entenda o caso

O Tribunal do Júri decidiu absolver o ex-policial militar Francisco Marcos Melo Felipe. A sentença foi proferida nessa terça-feira (16), mais de nove anos após o crime que vitimou o vaqueiro Francisco Antônio Farias, conhecido como 'Chico Virado'.

A sessão do júri teve quase 12 horas de duração, na 1ª Vara da Comarca de Nova Russas. A defesa do réu, representada pelos advogados Rogério Feitosa Mota e Artur Feitosa Arrais, diz que não há provas que indiquem a participação de Francisco Marcos no crime e considera a decisão do júri acertada.

Com a decisão, a juíza que presidiu a sessão julgou improcedente a denúncia, declarando a absolvição."A investigação foi falha e omissa, deixando de produzir provas essenciais e imprescindíveis para identificar o verdadeiro autor do crime”. disseram os advogados.

O CRIME

O vaqueiro foi morto em fevereiro de 2014, na cidade de Nova Russas. Segundo a acusação, 'Chico Virado' foi encontrado morto dentro de um veículo, alvejado por oito tiros de pistola.

Momentos antes de ser achado por populares, ele teria discutido com o ex-policial, durante uma festa. O crime, na época, causou grande repercussão na região.

Francisco Marcos foi preso e após investigação na seara administrativa da Controladoria de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) retirado da corporação.

