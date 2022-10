Mulheres morrem em acidente no Ceará; suspeito de causar a colisão é ouvido e liberado pela Polícia

Duas mulheres morreram vítimas de uma colisão no Interior do Ceará. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (3), na cidade de Juazeiro do Norte. As vítimas Elizângela Lima de Oliveira, de 31 anos, e Maria Edilania do Nascimento, de 50 anos, estavam em uma moto, quando foram surpreendidas por um veículo Hilux, supostamente em alta velocidade. Com o impacto, as duas foram arrastadas pela caminhonete.

A Polícia Civil trata o fato como um crime de homicídio culposo no trânsito. Um jovem de 23 anos foi identificado como suspeito por causar a colisão. Ele se apresentou na unidade policial, foi interrogado e após prestar depoimento, foi liberado.

O suspeito teria tentado esconder o veículo, que foi apreendido por policiais militares nessa terça-feira (4), em um motel da região. A Hilux apresentava graves avarias na parte frontal.

Legenda: A Hilux foi encontrada em um motel, que seria da família do suspeito Foto: Reprodução

O homem ainda teria sido filmado, sob estado de embriaguez, antes da colisão.

Rosy Lima, irmã de Elisângela, disse que as vítimas vinham da casa da tia de uma delas, onde acompanhavam a apuração dos votos do 1º turno das eleições: "Só peço Justiça pela morte da minha irmã".

Vítimas foram sepultadas em Juazeiro do Norte, nessa terça-feira.

Imagens das câmeras de videomonitoramento foram colhidas e devem auxiliar nas investigações.

DENÚNCIAS

Por nota, a PCCE disse que "oitivas e diligências estão em andamento. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações policiais".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio do telefone (88) 3572-1736, do NHPP da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR