Mulher vai a júri por matar adolescente para pagar dívida de drogas

A Justiça do Ceará decidiu levar Camila dos Santos Pereira ao Tribunal do Júri pela morte do adolescente Antônio Bruno Sousa da Cunha, de 15 anos. Conforme decisão proferida na 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, Camila foi pronunciada devido ao homicídio ocorrido na manhã do dia 17 de março de 2018, no bairro Planalto Ayrton Senna.

Consta nos autos que a denunciada cometeu o crime utilizando arma de fogo com objetivo de disputar ponto para tráfico de drogas e pagar uma dívida. Testemunhas apontaram que a vítima era envolvida com o tráfico, integrava facção criminosa e praticava assaltos na região. Vítima e ré foram vistas juntos em um posto de combustíveis no dia anterior ao homicídio.

A investigação da Polícia Civil do Ceará concluiu que Camila e Bruno se conheciam porque ambos tinham envolvimento com entorpecentes, "sendo o delito praticado como forma de pagamento de dívidas com traficantes da região. A vítima foi morta porque vendia drogas no bairro errado ou porque praticava roubos".

Defesa

Em 2019, a defesa de Camila conseguiu a liberdade da acusada. O advogado Paulo Queiroz alega que a mulher não pertencia a facção criminosa, nem mesmo traficava drogas, "sendo esta apenas uma viciada, drogada que vivia nas ruas utilizando drogas", disse.

Paulo Queiroz dise ter ficado surpreendido com a decisão da pronúncia e considera que há depoimentos contraditórios no processo. "Foi uma decisão que eu não esperava tendo em vista as contradições apontadas dentro do processo pelos depoimentos das testemunhas. As mesmas que depuseram na delegacia, quando estiveram frente ao juiz não reconheceram a Camila. A ela está sendo imputado um crime de homicídio por um 'ouvi dizer'. Não existem elementos suficientes para que seja condenada", opinou o advogado.

Paulo Queiroz Advogado da defesa Com relação ao júri popular espero que possamos fazer uma defesa mostrando aos jurados que a dúvida deve favorecer o réu, e não o contrário, sob pena de estarmos sentenciando uma pessoa inocente"

Na decisão mais recente, o juiz reiterou a permanência das medidas cautelares para Camila, incluindo monitoramento eletrônico até o julgamento, com data ainda não marcada. A ação penal integra o Projeto 'Tempo de Justiça'.

