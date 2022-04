Mulher se finge de morta para cessar agressões e estrupo de ex-namorado em Quixeramobim

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a prisão preventiva, na quarta-feira (27), de um homem suspeito de estuprar e tentar matar a ex-namorada de 25 anos. Buscando interromper a violência, a jovem se fingiu de morta no bairro Maravilha, em Quixeramobim, no último dia 10 de abril.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o homem também é suspeito de tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã de quarta e realizou a captura do suspeito no bairro Parque São José, em Fortaleza.

O homem foi conduzido para a Delegacia do Município de Quixeramobim e o celular dele, apreendido. Conforme a Polícia, o suspeito agora aguarda o retorno da Justiça.

Agressão à vítima

O caso de agressão da jovem iniciou após uma discussão entre os dois. A mulher foi agredida com socos e tapas pelo ex-namorado que, logo em seguida, cometeu o crime de estupro.

Nesse momento, ela se fingiu de morta para se livrar da violência. Foi somente depois disso que as agressões cessaram.

Segundo a polícia, a vítima foi socorrida por um familiar e encaminhada desacordada até uma unidade hospitalar.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

