Mulher é vítima de estupro no Centro de Fortaleza

Uma mulher de 52 anos foi encontrada sangrando, com uma hemorragia interna, após ser vítima de estupro no Centro de Fortaleza. Policiais militares do 5º Batalhão passavam pelo cruzamento das ruas Antônio Pompeu com Assunção quando foram acionados por moradores que ajudavam a vítima.

Ela, que é moradora do bairro Jacarecanga, relatou à polícia que caminhava pela região onde o crime aconteceu, voltando para casa, quando foi abordada e estuprada por um homem. Depois do abuso sexual, ela conseguiu fugir gritando pedindo ajuda, quando foi encontrada pelos moradores.

Testemunhas informaram que outra mulher, passando pelo local, parou para ajudar e se apresentou como médica. Ela avaliou o estado de saúde da vítima, e, pelo sangramento, considerou a situação como grave.

Os policiais acionaram uma ambulância do Samu, mas como os socorristas demoraram a chegar, eles levaram a mulher a uma unidade hospitalar, acompanhada pela médica, na própria viatura. Outra equipe, também do 5º Batalhão, faz diligências pela região tentando localizar e capturar o criminoso.

O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará sobre o crime.