Mulher é presa transportando mala com 11 tijolos de maconha na CE-293, em Milagres

Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) prenderam uma mulher de 22 anos transportando uma mala com 11 tijolos de maconha em um táxi no município de Milagres, no interior do Ceará. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (30), no quilômetro 16 da rodovia estadual CE-293.

Os agentes fiscalizavam a rodovia quando abordaram o veículo, que tinha placas do Estado do Piauí. Policiais perceberam que Michaella Victória da Silva Araújo, que estava como passageira, demonstrava atitudes suspeitas. Os agentes fiscalizaram o carro e constataram que a suspeita levava uma mala com os entorpecentes no porta-malas.

Em depoimento, a mulher informou que a droga saiu de São Luís, no Maranhão, e tinha como destino a cidade de Cajazeiras, na Paraíba, e que fazia parte de uma organização criminosa.

Michaella foi conduzida para a Delegacia Regional de Brejo Santos, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança