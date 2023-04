Mulher é presa suspeita de matar marido a facadas durante discussão no Cariri

Uma mulher foi presa em Assaré, município da região do Cariri, interior cearense, suspeita de matar o marido a facadas durante discussão em casa. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (28).

Maria Paloma de Lima Pinheiro, de 30 anos, foi presa em flagrante. Durante a captura, ela chegou a negar o ocorrido, mas depois confessou com a justificativa de que não tinha a intenção de matar o companheiro, fonforme informações do g1 Ceará.

Gabriel Gonçalves da Silva, de 24 anos, foi encontrado caído na residência, com ferimentos no corpo. Uma faca estava próximo ao corpo do homem. Uma ambulância do Samu foi acionada e atestou a morte dele.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a mulher foi conduzida para uma unidade da Polícia Civil, onde foi autuada por homicídio.

A Delegacia Municipal de Assaré está a cargo das investigações.

