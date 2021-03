Mulher é encontrada morta com pelo menos nove tiros na cabeça em Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) encontrou uma mulher morta em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite deste sábado (13). Ela foi achada com diversas marcas de tiros de arma de fogo na cabeça.

Agentes do 12º Batalhão e do motopatrulhamento do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados, por volta das 19h30, para a Rua Santa Cecília, no bairro Itambé, para atender a uma ocorrência sobre o achado de um corpo por trás de residências da área. Havia um matagal e um rio nas proximidades.

No local, foi encontrado o corpo de uma mulher, atingida na cabeça por pelo menos nove disparos de arma de fogo. Os policiais acreditam que a vítima tem menos de 30 anos, mas não conseguiram identificá-la em razão dos ferimentos e da falta de documentação. A motivação do crime também é desconhecida.

Moradores do local não repassaram informações concretas sobre a vítima ou o caso. No entanto, testemunhas afirmaram ter ouvido pelo menos 30 tiros na região.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), foram acionados para a ocorrência. O caso será investigado pela PCCE.

Com informações da repórter Rafaela Duarte.